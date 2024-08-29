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中央明確定義雲端廚房 新北列管64家、有44家位於民宅

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
外送服務於疫情期間逆勢成長，雲端廚房也隨之增加。本報資料照
外送服務於疫情期間逆勢成長，雲端廚房也隨之增加。本報資料照

食藥署7月12日明確定義雲端廚房，新北衛生局勾稽外送平台及食品業者登錄資訊，截至8月1日共有64家業者為雲端廚房，除11家尚在籌備外，剩餘53家中有44家為個人自有廚房，衛生局稽查後有37家合格、16家經命限期改善後已複查合格，衛生局後續將持續滾動式納管。

疫情期間外送平台大爆發，雲端廚房大增，新北先前僅列管中和區1家較具規模的共享雲端廚房，反觀台北市卻已列管21家，新北衛生局指因各縣市定義不一，導致列管數有落差。食藥署7月12日明確定義雲端廚房，意即業者無實體店面、用餐場所，消費者以通訊交易方式訂餐，透過運送服務方式，將餐食交付予消費者的型態。

新北衛生局食藥科長楊舒秦說，透過外送平台、食品業者登錄等資料，檢視近年專案輔導與稽查名單，截至8月1日共有64家雲端廚房，有11家尚在籌備中未正式營業，另外53家中，有4家雲端廚房進駐「共享廚房」，意指為一處營業所同時供2家以上業者使用廚房設備、有5家位於商辦空間，其餘44家為個人自有廚房。

楊舒秦指出，已依據食品良好衛生規範準則輔導與查核53家雲端廚房，其中37家合格、16家經命限期改善後已複查合格，皆符合規定，後續將每個月持續滾動式納管，並完成新增業者查核。

此外，為使美食外送平台資訊揭露透明，衛生局已將確認為雲端廚房名單，提供外送平台業者訂餐系統揭露「雲端廚房」資訊，提供消費者選擇；衛生局每年將持續針對轄內餐飲業者，定期與不定期稽查及輔導計畫，若有不符規定處將依食安法處辦。

截至8月1日，新北列管64家雲端廚房，其中4家為進駐位於中和共享廚房。本報資料照
截至8月1日，新北列管64家雲端廚房，其中4家為進駐位於中和共享廚房。本報資料照
新北衛生局稽查雲端廚房，有37家合格、16家經命限期改善後已複查合格。圖／新北衛生局提供
新北衛生局稽查雲端廚房，有37家合格、16家經命限期改善後已複查合格。圖／新北衛生局提供

共享廚房 外送 衛生局

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