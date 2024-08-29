3局長換人…新北市小內閣頻繁異動 侯友宜：適才適所調整

新北市小內閣昨日再異動，9月1日起，經濟發展局長由副局長盛筱蓉升任、工務局長由副局長馮兆麟升任，農業局代理局長諶錫輝真除為局長。被問到小內閣近期頻繁異動，新北市長侯友宜今天表示，一定的時間裡面會做適才適所調整，讓每個人發揮所長、一棒接一棒，團隊不斷精進往前走，讓新北所有建設、社會福利、教育各方面更具凝聚力，帶動新北市未來願景。

原工務局長祝惠美升任技監，原經發局長何怡明則將參事一職兼任新北市產業發展諮詢委員會執行長，市府表示，相關人員都將持續發揮專業，優化新北產業發展環境，繼續爭取國內外企業投資新北。

新任經發局長盛筱蓉今年58歲，經歷包含經發局副局長、市場處長、都市更新處總工程司；新任工務局長馮兆麟62歲，經歷包含工務局副局長、養護工程處長、違章建築拆除大隊大隊長；農業局長諶錫輝63歲，經歷市府農業局代理局長、農業局副局長、水利局副局長。