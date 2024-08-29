新莊中榮街海砂都更今起公展 民代要求注意分配正義
新北市鄰近新莊中榮街海砂屋都更案，更新房屋屬高氯離子鋼筋混凝土建築物(海砂屋)，存在安全隱患，因原建設公司無意願都更，2016年住戶自主更新，新北市府都更推動辦公室提供諮詢及重建方案，凝聚住戶共識於今起公展，議員林秉宥市府須了解分配正義問題，避免弱勢屋主無法負擔住屋都更過程。
新莊此案海砂屋基地約1054坪，更新前有27棟5層樓共135戶的海砂屋，重建後預計興建2棟地上27層、地下6層共323戶建築物，沿街面皆留設大面積開放空間，提供人行徒步環境且與鄰房退縮增加防災效果，解決目前建物老舊與結構安全問題，亦改善都市環境及整體市容觀瞻。
新北市議員林秉宥表示，新莊有許多老舊海砂屋帶都更，但有些外觀無損傷住戶都更意願不高，強勢屋主因此透過檢舉方式使不願都更住戶被處分。認為市府在自辦都更的程序當中，部分弱勢屋主不是不願都更，而是無力負擔都更過程，市府在辦理自辦都更時需要注意分配正義的問題。
新北市都更處長林炳勲表示，因海砂屋具有重建急迫性及必要性，市府提供一般都更、危老都更、簡易都更、防災都更等多元重建途徑，讓市民選擇適宜社區來辦理重建作業，截至今年8月22日已累積申請1658案，累計核准1011案，持續海砂之改建讓原住戶早日入住新家。
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