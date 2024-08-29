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國中小學30日開學 北市警規劃137處交通疏導

中央社／ 台北29日電

台北市交通大隊表示，30日為中、小學開學日，預估上午7時30分左右，為家長接送學童密集時段，針對校門外等處規劃137處交通疏導崗位，將動用152名警力、4名義交。

台北市警察局交通警察大隊今天發布新聞資料指出，30日為中學及小學113學年度第1學期開學日，預估上午7時30分左右為家長接送學童密集時段，為避免校區周邊人、車潮增加造成交通衝擊，針對學校門口、家長接送區及周邊重要路口規劃交通疏導勤務。

警方表示，針對台北市國中小學的30日開學日，將派遣員警執行交通疏導、路況查報及取締違停車輛，共編排交通疏導崗位137處，動用警力152名、義交4名。

警方指出，呼籲家長如需開車接送學童，請提早出門以免人車擁擠耽誤時間，家長若欲陪伴學童進校園，應將車輛停放合法停車空間，勿違規或併排停車，以免造成其他學童安全顧慮及車流阻塞。

警方表示，接送學童的家長可隨時收聽警察廣播電台路況報導，遇車多或局部車流壅塞等情形，務必耐心配合執勤員警及義交指揮、疏導，一起維護交通順暢。

小學 警察 開學日

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