永和福和橋下雨後反沒得打球跳舞 地坪及排水改善完工

新北福和橋下是永和居民重要休憩空間，使用已滿常一段時間，因地坪及無截排水系統關係，民眾運動恐打滑並造成傷害，且照明也不足。新北高灘處表示，從去年起分區域改善地坪，並一同施作排水及照明系統，都已於近期完工。

新北永和有20幾萬人口，地狹人稠，河濱公園是居民最重要的休閒空間，其中跨越新店溪的福和橋周邊擁有停車場、市集、兒童遊戲場、運動公園、羽球場及籃球場等多元休憩運動設施，活動可不受天氣影響，不過橋下地坪、照明及排水系統還尚待改善。

高灘處長張修銘指出，福和橋下原有地坪表面光滑，無設置截排水系統，雨後潮濕的地坪影響民眾使用安全，地坪破損過去皆採用局部修補方式處理，導致地面有材質落差。

張修銘表示，為提供民眾更友善的休憩空間，高灘處從去年起編列預算，朝施工影響民眾使用最小的方案逐區辦理改善，一併改善地坪排水及照明系統，讓橋下活動條件再升級，全部工程已於8月中完成。

施工人員說明，橋下地坪工程針對基底較差的區域重新施作地板基礎結構，並要求完成面需超越市區道路標線抗滑標準，以避免河川區域潮濕環境影響民眾使用安全。