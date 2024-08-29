台1線高架趕工修復「公告20噸大車禁行」 警加強取締

新北市三重區台1線中山高架道路往忠孝橋方向，這個月20日因曳引車拖架上鋼柱翻覆，導致橋梁結構受損，需兩個月修復。新北市政府交通局當天公告，台1高架往台北市方向施工期間禁止20噸以上大型車輛行駛，不過仍有大型車違規行駛，警方已加強取締，呼籲駕駛應遵守道路交通規範。

回顧整起事件，桃園一名洪姓拖板車司機（34歲），這個月20日清晨從桃園駕駛一輛曳引車，準備將拖架上一支鋼柱運送到北市一處大樓建地。途中行經新北市三重區重安街台一線高架橋往北方向，疑因鋼柱未繫妥傾斜翻覆，當場撞毀橋上隔音防護牆，導致高架隔音防護牆、橋面破損，掉落水泥石塊波及隔音防護牆掉落橋下，砸毀兩輛汽車，所幸現場沒有人受傷，駕駛依公共危險罪嫌移送法辦。

由於橋樑結構受損，預估修復期約2個月左右。新北市政府交通局事故當天既以「為維護修復工程安全及避免類似事故再次發生，台1高架往台北市方向在施工期間禁止砂石車、貨櫃車及拖板車等20噸以上大型車輛行駛」發布公告。

三重警分局表示，三重轄區道路對外連接台北市、板橋、新莊、蘆洲、五股等區域及8座聯外橋梁，常有大貨車、砂石車、聯結車等大型車輛行駛，部分大型車輛「不依規定行駛」、「超載」、「滲漏」、「行駛管制區」等交通違規，不僅造成道路、橋梁受損，也因載運過重、滲漏汙染路面等情形，直接影響行車安全，

警方指出，這個月20日事故發生後，台1線橋梁施工期間全面禁行20噸大型車輛，但8月27日仍有2輛大型車輛貪求一時方便，違規駛入管制道路，警方依法攔停依道路交通管理處罰條例第60條第2項第2款及2項3款之規定製單舉發，開處900元以上1800以下罰鍰。