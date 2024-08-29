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提升運動人口 北市再贈送2萬份1500元抵用金

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導

巴黎奧運帶起一波運動熱潮，而北市體育局U-Sport計畫上路至今已4個月，第一波4萬份「加碼送」1500元運動抵用金，已有1.5萬人使用完畢，9月下旬祭出第二波1500元運動抵用金加碼送限量2萬份。學者提醒，除發放抵用金外，集點活動應擴大，讓民眾感到運動很方便，提升運動人口。

U-Sport台北樂運動，除了公營場館外今年更納入民營健身房等運動場館約200多間，提供民眾集「U幣」可折抵入場費、運動課程，還可兌換為悠遊卡儲值金。

體育局昨宣布，9月下旬的抵用金，開放讓未曾領取抵用金、23至64歲市民均可登記， 希望讓想要運動卻因工作、家庭等原因，選擇適合、便利場館運動，效期至11月30日。

北市大副校長、體育學院教授曾國維認為，相較抵用金，「U幣」集點應擴大規模，以統計數據來看，最沒有規律運動族群為上班族，但有些企業其實有提供一些健身空間或企業班，經過政府單位認證後，也可以累積U幣，不一定要到健身房或運動場館，或者假日帶小孩出遊如動物園、爬山健行之類有運動行為經認證也可累積。

體育局長王泓翔表示，正規畫與企業合作，若有提供運動空間或課程，計畫書經市府看過且有專業師資授課，經審核後，參與課程市民便可集點，初步會以科技業為主，但不排斥任何產業，其他包含與動物園、台北大縱走活動，透過不同形式讓民眾運動累積U幣。

王泓翔說，台北市去年規律體育人口約39.2%，期盼今年U-Sport、世壯運、奧運熱潮等，規律運動能夠突破4成，1500元抵用金是推動政策中必要成本，未來也不排斥與新北、基隆共同生活圈合作，逐步擴大。

健身房 運動 體育

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