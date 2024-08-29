雙北交通要道 三重台1高架 周末夜間封路搶修

新北三重重安街的台1線高架路段，日前遭拖板車嚴重撞擊受損，由於屬雙北間交通要道，未來修復期程也引發關注。新北養工處表示，為加速搶修，將於8月31日夜間10時至翌日上午6時，全線封閉台1線中山高架橋往台北市方向車道，做橋面板修復灌漿作業；全線原預估耗時2個月修復，現有望於10月2日提前完工。

由於撞擊處屬雙北間交通要道，修復期程引發雙北關注。新北養工處長鄭立輝說，為加速進行搶修作業，台1線中山高架橋將於8月31日夜間10時至9月1日上午6時做混凝土澆置作業，為避免路過車輛震動影響施工品質，施工期間台1線中山高架橋往台北方向將全線封閉。

事故路段下方三重區重安街平面道路（集美街至中正南路）仍持續全線封閉，屆時往台北市忠孝橋方向車輛，請依照現場交維管制引導提前下中華路匝道，並改由集美街、新興路至中正南路通行，用路人須注意安全並提前改道。

養工處提醒，施工期間如遇雨天或天候不佳將順延，請用路人提前或依照指示牌面改道通行，並遵守現場交維管制人員導引以確保行車安全，造成不便敬請見諒。