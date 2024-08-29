2231億！新北明年總預算創新高

新北明年度總預算2231億元，再創新高，市長侯友宜表示，新北正處於大建設期間，包含捷運、都更、社福等，每分錢得來不易，一定妥善運用，因為統籌分配稅款是六都最低，希望中央看到這麼多建設，也能多多支持。綠營批很多預算都藏在基金中，難有效監督；藍營則認為，建設跟民眾需求都在增加，希望中央多協助；白營也說侯爭取統籌分配款是對的，但錢一定要花在刀口上。

新北昨市政會議提案114年度總預算及施政計畫草案，歲出預算2231.13億元，較去年度增加106.28億元，主要是因為補助地方教育發展基金用人費用、衛生局長照十年計畫、淡北道路、社會托育及準公共化服務、TPASS行政院通勤月票等。

據過去資料統計，新北總預算案從110年度歲出1801億餘元逐年增加，113年度突破2000億元，達到2124.85億元。

侯友宜昨於市政會議後聯訪時回應，新北正處積極大建設期間，包含開發中的捷運三環六線工程、都市更新、社會福利等，預算當然會升高，但是每分錢都來之不易，一定會妥善運用；當中更重要是開源節流，讓新北這幾年建設，不要因為經費不足而怠慢，一定全力以赴。

侯友宜提到，因為新北的統籌分配稅款是六都最低，希望中央能夠看到新北投入眾多經費建設，在統籌分配稅款多多支持，讓新北開發帶動北台灣、全台灣及國際的未來。

民進黨團副召張錦豪批評，市府有很多局處預算都藏在基金中，很難有效監督，且過去國民黨常以人數優勢於大會通過預算，真的是很難刪減；侯友宜說重大建設主要都集中於捷運，但現在汐東線也還未標出，新北也沒有如台北一個可以拿出來對外行銷的大型建設。

國民黨團書記長陳偉杰認為，新北建設及民眾需求增加，相關經費也更龐大，希望中央能多協助，這也是侯友宜日前找跨黨派在地立委聚餐的目的。

民眾黨議員陳世軒對金額沒有多說，但他強調，侯以新北市長立場爭取更多統籌分配款絕對是對的，接下來開議就是嚴格審查，確保錢花在刀口上。