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管控營建廢土 新北擬強制裝GPS

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北營建剩餘土石方管理自治條例在議會審查，議員認為車機GPS才能跟著車走，圖為新北抽查畫面。圖／新北工務局提供
新北營建剩餘土石方管理自治條例在議會審查，議員認為車機GPS才能跟著車走，圖為新北抽查畫面。圖／新北工務局提供

營建剩餘土石方，經常發生違規傾倒，新北2020年至今共有300件建築工地違規遭停工，但全台只剩下新北尚未通過土方管理自治條例，市府希望透過自治條例規範業者，全數強制裝設GPS系統，以利管控剩餘土石方，目前條例在議會審議中。但議員認為，要求業者裝即時定位系統定義不明，裝車機或透過手機系統，恐導致GPS軌跡與實際路線不同。工務局指出，會朝「車機」系統裝設。

「新北市營建剩餘土石方管理自治條例」正在法規會審議中，現行只是管理辦法，建築工地剩餘土石方清運前，要向工務局申請剩餘土石方處理計畫，經備查並取得流向證明文件、電子聯單後才能依核定計畫執行。

只要工地違規傾倒土石方，就會被勒令停工，直到將亂倒的土石方清理乾淨，並強制裝設GPS系統，才能復工。新北市自2020年至今統計，共計有300件建築工地違規遭到市府停工。2021年9月就有五股地區都更案施工單位被查獲將土石方違規棄置於三峽，被勒令停工、裁罰，後因業者與地主將相關廢土完成清理才復工。

民眾黨議員陳世軒認為，自治條例對於GPS系統沒有強制規定類別，目前其他縣市如台中可以用手機，桃園就要裝車機，手機造假可能性非常高，車子與手機路線可能AB版。

民進黨議員李宇翔也說，現在AI科技發達，任何影片路線都有可能造假，市府相關自治條例應超前部署，都要納入考量才能落實查緝。

工務局副局長蘇志民表示，目前管理辦法，對於沒有違規紀錄的業者，沒有強制裝設GPS系統，市府才會希望透過自治條例規範，全數強制裝設，以利管控剩餘土石方。目前辦法主要是針對起造人、承造人、監造人去管理，清運業者或是卡車司機，主要是透過環保局掌握，自治條例也一同納入規範，遏止亂倒廢土。

工務局表示，自治條例會朝向以裝設「車機」方向修正。但有業者私下透露，不可否認確實有些投機取巧的業者，但不是每個工地都是賊，一般裝設車機價格要價1至2萬元，如用手機可直接裝設App即可，為何不行？強制裝設車機恐會增加成本，對業者也是一項負擔。

建築 議員

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