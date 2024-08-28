鶯歌建國廣場設施破損 蘇巧慧助修繕估114年完工

新北市瑞芳區吉安里每周三共餐前都有動健康活動，而在前方指導的老師，則是原本是學員的吉安里志工葉惠卿，因為愛跳舞，也去新北市政府受訓，獲得種子教師資格，回到社區的銀髮動健康課程，帶領銀髮族每周動一動筋骨，讓肌耐力更好，延緩老化。

2024-08-28 18:57