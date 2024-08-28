鶯歌建國廣場設施破損 蘇巧慧助修繕估114年完工
新北市鶯歌區建國休閒廣場天幕漏水、籃球場地坪破損與龜裂，民進黨立法委員蘇巧慧今天表示，爭取體育署補助455萬元，今天開工修復，估明年2月完工後，提升休閒品質。
蘇巧慧發布新聞指出，鶯歌區建國休閒廣場進行天幕整修工程，籃球場屋頂材料將更新為玻璃纖維永久膜，地坪也將全面翻新、新增照明設備，提升安全及舒適程度；籃球柱增加保護墊及更新籃框，改善無障礙廁所斜坡平台。
她表示，廣場是居民非常重要的活動場域，除年輕人打球，也舉辦各種里民活動。經里長反映，她去年辦理會勘，發現除需要整修天幕、修繕地坪外，還應增加照明設備，因此與民進黨新北市議員卓冠廷、無黨籍新北市議員蘇泓欽、國民黨新北市議員呂家愷共同爭取經費修繕。
蘇巧慧指出，修繕總經費750萬元，教育部從體育署充實全民運動環境計畫，核定中央補助455萬元，新北市民政局補助245萬元，呂家愷建議款50萬元。
她表示，修繕工程今天開工後，預計民國114年2月底完工，希望工期可加快，讓民眾享有更優質的運動休閒環境。
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