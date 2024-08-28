快訊

明起水氣增多！這日開始全台濕答答 珊珊颱風未來路徑曝光

涉收賄關說放寬京華城容積率 應曉薇移送北檢複訊

暱稱「教父」…台大病理科元老級人物侯書文傳逝世 享耆壽95歲

鶯歌建國廣場設施破損 蘇巧慧助修繕估114年完工

中央社／ 新北28日電
民進黨立委蘇巧慧（中）。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委蘇巧慧（中）。圖／聯合報系資料照片

新北市鶯歌區建國休閒廣場天幕漏水、籃球場地坪破損與龜裂，民進黨立法委員蘇巧慧今天表示，爭取體育署補助455萬元，今天開工修復，估明年2月完工後，提升休閒品質。

蘇巧慧發布新聞指出，鶯歌區建國休閒廣場進行天幕整修工程，籃球場屋頂材料將更新為玻璃纖維永久膜，地坪也將全面翻新、新增照明設備，提升安全及舒適程度；籃球柱增加保護墊及更新籃框，改善無障礙廁所斜坡平台。

她表示，廣場是居民非常重要的活動場域，除年輕人打球，也舉辦各種里民活動。經里長反映，她去年辦理會勘，發現除需要整修天幕、修繕地坪外，還應增加照明設備，因此與民進黨新北市議員卓冠廷、無黨籍新北市議員蘇泓欽、國民黨新北市議員呂家愷共同爭取經費修繕。

蘇巧慧指出，修繕總經費750萬元，教育部從體育署充實全民運動環境計畫，核定中央補助455萬元，新北市民政局補助245萬元，呂家愷建議款50萬元。

她表示，修繕工程今天開工後，預計民國114年2月底完工，希望工期可加快，讓民眾享有更優質的運動休閒環境。

2024北北基立委 蘇巧慧 議員

延伸閱讀

新北市長人選國民黨有譜？蘇巧慧：責任到了就全力以赴

拉攏年輕父母 綠新北黨部首站前進新店…蘇巧慧能瓦解深藍態勢？

巴黎長榮五星旗事件 蘇巧慧批：都看得出中國「鴨霸」

備戰2026？首場親子活動殺進新北深藍區 蘇巧慧：主動出擊

相關新聞

鶯歌建國廣場設施破損 蘇巧慧助修繕估114年完工

新北市鶯歌區建國休閒廣場天幕漏水、籃球場地坪破損與龜裂，民進黨立法委員蘇巧慧今天表示，爭取體育署補助455萬元，今天開工...

凱道辦「推動百億癌藥基金上路」遊行 中正一警公布交管圖

有公民團體明天將在凱道舉辦「推動百億癌藥基金上路」集會遊行，轄區中正一警方指出，將管制凱達格蘭大道（中山南路至公園路），...

新北市府小內閣異動 3局長換人9/1就任

新北市政府今天傍晚發布人事調整，經濟發展局長、工務局長及農業局長，分別由現任副局長盛筱蓉、馮兆麟與諶錫輝接任，人事命令將...

強化緊急救護能力 淡水、北海岸替代役男演訓

為了強化緊急救護技能、提升救護備援人力，新北市政府民政局在新北市淡水區公所八樓大禮堂，舉辦「113年替代役備役役男EMT演訓召集」，現場召集來自八里、淡水、三芝、石門及金山區所有替代役男，共有78名，這次演訓全員到齊，邀請到台灣急救協會專業講師，來提升替代役男的緊急救護能力。

從學員變老師 瑞芳吉安里志工葉惠卿教動健康

新北市瑞芳區吉安里每周三共餐前都有動健康活動，而在前方指導的老師，則是原本是學員的吉安里志工葉惠卿，因為愛跳舞，也去新北市政府受訓，獲得種子教師資格，回到社區的銀髮動健康課程，帶領銀髮族每周動一動筋骨，讓肌耐力更好，延緩老化。

雙溪外柑里共餐免費吃到飽 菁英會贊助加菜金

雙溪區外柑里的銀髮共餐，午餐全由志工媽媽們一手包辦，讓長者免費吃到飽，澎湃程度比自助餐還豐盛，也因此有許多善心人士也紛紛投入贊助響應銀髮共餐，今(28)日雙溪區區長林銚傑也帶來雙溪菁英會贊助的一萬元加菜金，讓外柑里銀髮共餐可以辦的長長久久。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。