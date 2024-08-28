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北市U-Sport運動金再加碼2萬份 9月下旬開抽

中央社／ 台北28日電

北市「U-Sport台北樂運動」計畫的4萬份1500元運動抵用金一週就搶光，體育局決定9月下旬再加碼第二波，共2萬份的1500元運動抵用金，希望規律運動人口破4成。

台北市政府體育局推出「U-Sport台北樂運動」計畫，限量4萬份1500元運動抵用金，活動上路一週即被搶光、已有1.5萬人使用完畢。

體育局表示，為鼓勵疏於運動的青壯族群養成規律運動習慣，決定9月下旬再祭出第二波「加碼送」，凡23至64歲且今年未曾領取抵用金的市民，可登記抽取限量2萬份的1500元運動抵用金。

體育局指出，「U-Sport台北樂運動」計畫今年擴大使用範圍，涵蓋北市包含各類健身、瑜珈、攀岩、球類運動、運動醫療等200多家公民營運動場館；「樂集點」的U幣不僅可用於折抵入場費、運動課程，還可兌換為悠遊卡儲值金，使用功能從運動擴及生活消費，截至今日集點次數已達66萬人次。

體育局說，今年首波「好康抽」也從7月底前達成12次運動集點的市民中抽出幸運兒，今天由體育局長王泓翔抽獎，得獎民眾可獲得公路車、運動手錶、家用體脂計等好禮。

王泓翔局長喊話，未參加到首波抽獎的市民，趕緊下載「U-Sport台北樂運動」App並完成註冊、於11月30日前完成24次運動集點，便可參加年底第二波「好康抽」，禮品更多、價值更高。

王泓翔強調，「U-Sport台北樂運動」的「樂集點」、「加碼送」和「好康抽」三大活動，均是透過推出最便利、優惠的政策，吸引更多市民加入規律運動行列，希望促進北市規律運動人口比例突破40％。

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