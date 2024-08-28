三重學仕幼兒園體罰案 新北協助家長調閱監視器

新北市三重學仕幼兒園教保員林秀珍不當體罰幼生遭重罰60萬元，終身不得聘任。幼兒園也遭罰，並勒令停招1年。教育局今天協助家長調閱錄影監視器，瞭解過程並協助法律諮詢。

教育局今天表示，5月底接獲檢舉，經調查後證實教保員林秀珍確實有命令幼生以拱橋動作支撐身體、拿簿本等物品打幼生頭或肢體，或罰幼生長時間做空手跳繩等體罰行為。

接獲檢舉時，教育局指出，就要求將林秀珍停職不得接觸幼生，調查後認定受害幼生共5人，8日核定裁處林秀珍最重新台幣60萬元罰鍰，且終身不得聘任。

教育局表示，8日另裁處幼兒園並勒令停止招收新生1年，也公告教保員姓名、幼兒園名稱。針對幼兒園未妥適處理部分，16日函文要求分別針對被害幼童家長、全園家長召開家長說明會。

近日有家長反映，幼兒園仍未召開說明會，並便宜行事利用畢旅名義充當道歉說明會。對此，教育局指出，強烈譴責，並嚴格要求園方召開說明會。

教育局表示，業者須向此班家長清楚說明教保員違法情形、園內教保服務人員配置及後續改善措施，並處理相關退費事宜；若2天內未提報說明情形，不排除再度重罰。

針對體罰案，教育局指出，今天協助數名家長到幼教科調閱受虐期間的監視器影像，另也協助家長申請調查報告，以利家長瞭解狀況，並協助相關法律或心理諮詢資源。