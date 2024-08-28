凱道辦「推動百億癌藥基金上路」遊行 中正一警公布交管圖
有公民團體明天將在凱道舉辦「推動百億癌藥基金上路」集會遊行，轄區中正一警方指出，將管制凱達格蘭大道（中山南路至公園路），呼籲用路人提前改道，並配合員警指揮。
中正一警方說，29日早上9點20分起，凱達格蘭大道（中山南路至公園路）往西方向3線車道，管制車輛通行，並彈性調撥往東車道供西向車輛通行。
中正一警方指出，該集會遊行路線，將從中正紀念堂自由廣場前中山南路東側慢車道（集合後出發)，景福門圓環外環道左轉，凱達格蘭大道北側3線車道，集會後解散。
警方說，為維護活動交通秩序，將視現場狀況及人數擴大周邊交通管制範圍，而本次集會活動期間行經相關管制區域內各路線公車，由台北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛，同時隨時提供警察廣播電台插播路況報導。
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