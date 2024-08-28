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石門區鄉親連署爭取設公托 新北：盤點適宜場所

中央社／ 新北28日電

民進黨新北市議員鄭宇恩今天表示，新北市公托城鄉發展不均，500名石門區鄉親聯署盼增設公共托育中心。社會局回應指出，將盤點鄰近適宜場地，完善托育服務。

鄭宇恩發布新聞表示，今日與石門區鄉親召開協調會，盼社會局設定目標，逐步培訓托育人員、尋覓合適場域，建構偏遠地區的公共托育服務。

發起聯署的陳姓市民指出，兒子及媳婦都上班，孫子須送托，但石門區無公托中心，鄰近的三芝區及金山區也都額滿，他只能來回接送孫子前往淡水區托育。

他說，希望在石門區增設公托，提案已獲得500名鄉親連署，但社會局回文指稱石門區多為祖孫或隔代教養的型態，沒有公托需求。

鄭宇恩指出，年輕父母選擇專業托育服務的比例愈來愈高，石門區確實有需求；若市府以缺乏空間、缺乏托育人力為由，北海岸城鄉差距會持續擴大，無助鼓勵生育政策，更加速青年人口外移。

新北市社會局回應中央社記者詢問表示，已盤點石門國小、老梅國小、石門實驗中學、石門區活動中心，目前無餘裕空間可設置公托，會持續盤點鄰近適宜場地。

社會局指出，經調查並招募北海岸各地區托育人力需求，已委託單位於金山區及三芝區辦專業訓練課程，其中有石門區2人參訓完畢，預計9月3日考照，後續會依工作意願協助登記居家托育人員提供家長選擇服務。

托育 石門

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