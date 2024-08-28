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迎台灣設計展10月在台南 舊城永樂市場門面統一改造

中央社／ 台南28日電

配合台灣設計展10月在台南揭幕，美食激戰區的中西區永樂市場已展開門面改造，商家廣告招牌全面換新，統一尺寸及高度，一名店家高興地說，街景漂亮多了。

夕陽西下的國華街，一輛小型拖吊車正在汰換私人商家廣告招牌，雖造成交通阻塞，但周遭店家及遊客似不以為意，往2樓方向望去，公有永樂市場全新廣告招牌平行展開，整齊劃一，讓人感到這個老市場外觀有些微改變。

永樂市場一名店家今晚告訴中央社記者，市府日前派人到永樂市場施作，汰換舊有廣告招牌，民族路至民權路間國華街店家全數換新，不管從哪一側看過來，整齊漂亮多了。

市府經濟發展局指出，永樂市場門面改造由中央委託專業團隊進行，以配合台灣設計展10月在台南揭幕，永樂市場只是其中一環。

經發局表示，中央預定投入新台幣1000萬元改造永樂市場、台南孔廟商圈、國華及友愛商圈，逐一改造空間，在台灣設計展登場前，成果將一一浮現。

永樂市場、台南孔廟商圈、國華及友愛商圈，全位於中西區，也是清領舊城區，不僅是古蹟景點，也是美食激戰區，遊客擠爆，但商家外觀及廣告招牌混亂，周遭居民樂見透過空間改造，讓商圈門面整齊清潔，也更有看頭。

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