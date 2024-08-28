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新北市府小內閣異動 3局長換人9/1就任

中央社／ 新北28日電
新北市新聞局長李利貞。圖／新北市府提供
新北市新聞局長李利貞。圖／新北市府提供

新北市政府今天傍晚發布人事調整，經濟發展局長、工務局長及農業局長，分別由現任副局長盛筱蓉、馮兆麟與諶錫輝接任，人事命令將於9月1日生效。

新北市政府新聞局長李利貞透過文字說明表示，工務局長祝惠美擔任技監，將持續發揮專業，並協助3名副秘書長相關業務。

她說，經發局長何怡明擔任參事，將兼任新北市產業發展諮詢委員會執行長，優化新北產業發展環境，繼續爭取國內外企業投資新北，團隊調整步伐是為了走更遠。

新北市府指出，新任經濟發展局長盛筱蓉為國立政治大學行政管理碩士學程碩士，經歷為新北市政府經發局副局長、市府市場處長、市府都市更新處總工程司。

新任工務局長馮兆麟為國立台北科技大學土木與防災工程研究所碩士，經歷為新北市政府工務局副局長、養護工程處處長、違章建築拆除大隊大隊長。

新任農業局長諶錫輝為世新大學行政管理學系博士，經歷為新北市政府農業局代理局長、農業局副局長、水利局副局長。

世新大學 李利貞 經濟發展

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