盼規律運動人口突破4成 北市體育局再加碼2萬份1500元運動抵用金

巴黎奧運帶起一波運動熱潮，而北市體育局U-Sport計畫上路至今已4個月，第一波4萬份「加碼送」1500元運動抵用金，已有1.5萬人使用完畢，體育局今宣布，9月下旬祭出第二波1500元運動抵用金加碼送限量2萬份，鼓勵尚未登記或參與U-Sport計畫民眾領取參與，藉此養成規律運動習慣。學者也提醒，除了發放抵用金外集點活動應擴大，讓民眾感到運動很方便，提升運動人口。

U-Sport台北樂運動去年試辦後今年正式上路，除了公營場館外今年更納入民營健身房等運動場館約200多間，提供民眾集「U幣」可用於折抵入場費、運動課程，還可兌換為悠遊卡儲值金，為提升北市規律運動人口，今年4月也發放4萬份1500元運動抵用金，3個月使用完畢可再獲1000元加碼，開放索取不到一周就被搶光。

根據統計，截至7月底使用完1500元運動抵用金約有1.5萬人，為增加更多誘因，體育局規畫在9月下旬下半年再釋出2萬份1500元抵用金，開放讓未曾領取抵用金、23至64歲市民均可登記， 希望讓想要運動卻因工作、家庭等原因，能夠藉由運動抵用金，選擇適合、便利場館，嘗試運動，效期至11月30日。

北市大副校長、體育學院教授曾國維認為，相較於發放1500元抵用金，「U幣」集點更應擴大規模，以統計數據來看，最沒有規律運動族群為上班族，但有些企業其實有提供一些健身空間或企業班，經過政府單位認證後，也可以累積U幣，不一定要到健身房或運動場館，或者假日帶小孩出遊如動物園、爬山健行之類有運動行為經認證也可累積，讓民眾了解到運動其實沒有那麼難。

局長王泓翔表示，目前有在規畫與企業合作，若有提供運動空間或課程，計畫書經市府看過且有專業師資授課，經拍照審核後，參與課程台北市民便可集點，預計下半年會有完整規畫，初步會以科技業為主，但不排斥任何產業來談，其他包含與動物園、台北大縱走活動，透過不同形式讓民眾運動累積U幣。

王泓翔說，根據年初體育署的統計台北市112年目前規律體育人口約39.2%，期盼今年U-Sport、世壯運、奧運熱潮等，今年規律運動能夠突破4成，1500元抵用金是推動政策中必要成本，未來也不排斥與新北、基隆共同生活圈合作，將U-Sport政策逐步擴大。