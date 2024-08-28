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新北10區偏鄉缺獸醫 每年巡迴看診上千毛孩受惠

中央社／ 新北28日電

新北有10區偏鄉缺動物醫院，新北市動保處結合獸醫師公會每月安排20場巡迴醫療，提供一般門診及簡易手術等服務，5年來累計看診5253隻動物，平均每年逾千隻毛寶貝受惠。

動保處長楊淑方向中央社記者表示，都會區四處可見的動物醫院，偏鄉卻是難以生存，因此在石碇、坪林、烏來、平溪、雙溪、貢寮、三芝、石門、金山及萬里共10個行政區，幾乎都沒有獸醫在當地開業。

她表示，由於偏鄉年輕人多外出工作，家中長輩常養狗來看家及陪伴，比較少養貓等其他寵物，但也因狗常到野外奔跑，使得跳蚤等病蟲害，常讓狗狗罹患嚴重皮膚病，另外，也有感冒等小毛病，甚至因年紀大而有失智及白內障等疾病，往往要等年輕人返家才可能載送跨區就診。

她表示，為了照顧偏鄉動物健康，動保處結合新北市獸醫師公會獸醫師辦理「動物行動醫療站」，巡迴現場診療服務，每區隔週巡迴一次，每月共約20場巡迴醫療，提供狂犬病疫苗注射、寵物登記、一般門診、除蚤驅蟲、傳染病快篩及簡易手術等。

她表示，服務收費一般門診為新台幣250元、狂犬病疫苗注射為150元，寵物登記則是免費，還提供免費的寵物醫療諮詢，因此，獸醫師幾乎常和當地長輩聊天到成為好朋友，這項服務備受地方肯定，5年來累計看診5253隻動物，平均每年有上千隻毛寶貝受惠。

新北市獸醫師公會理事長薛敦元表示，與動保處合作媒合專業獸醫師參與巡迴醫療服務，確保民眾有寵物生病看診或是寵物照顧諮詢等各項需求時，有更便利的管道，成為飼主最強而有力的後盾，讓寵物都能健健康康陪伴飼主。

狂犬病疫苗 獸醫師

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