新北114年總預算 歲出編列2231億、差短135億

新北市政會議今天通過114年度總預算案，歲入編列2096億餘元、歲出2231億餘元，差短135億元將以舉債方式因應。主計處說，歲入比113年度增加107億元，以稅課收入增加最多。

新北市主計處今天在市政會議，提出114年度新北市總預算案暨附屬單位預算及綜計表，經市政會議通過，將於8月底前函送新北市議會審議。

依據主計處資料，總預算歲入計列新台幣2096.13億元，較113年度增加107.28億元。其中稅課收入增加94億元、補助及協助收入增加33.9億元、罰款與賠償等規費收入增加3.4億元，是比重最高的前3項歲入來源。

主計處說，預估整體稅收增加，明年統籌分配稅編列557.9億元，比起113年480.7億元，增加77.2億元。另外，景氣好也帶動房屋稅增加4.28億元。

歲出部分核列2231.13億元，較113年度增加106.28億元。其中以教育科學文化支出、社會福利支出、一般政務支出，為比重最高的前3項支出。

主計處說，歲出增加的部分多用於教育發展人事費增加40.8億元、衛生局長期照顧十年計畫增加21.8億元、淡北道路工程經費增加10.8億元、公共托育等9.3億元，及北北基桃通勤月票票價優惠差額補助增加8.2億元。

對於歲入歲出差短135億元，比113年度減少1億元，將以舉債融資調度方式因應。

另外，營業基金預算部分，淨損0.63億元，比上年度淨利0.09億元，由盈轉虧，主要是新北捷運公司淨利轉為淨損所致。

市長侯友宜接受聯訪表示，因捷運工程進行，都市更新、社會福利增加，預算一定會升高。但每一分錢都來之不易，一定會妥善運用、開源節流。新北市統籌分配稅款是6都最低，希望中央能夠看到新北的建設，請中央多多支持新北市的開發。