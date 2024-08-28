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三鶯線旁蓋垃圾場引眾怒 民代掛保證：我在就不會有垃圾場

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
三鶯線橫溪站旁，有業者在此興辦垃圾儲存場，引發民眾大規模反彈，在住家掛白布條抗議。記者李定宇／攝影
三鶯線橫溪站旁，有業者在此興辦垃圾儲存場，引發民眾大規模反彈，在住家掛白布條抗議。記者李定宇／攝影

三鶯線橫溪站旁，有業者在此興辦垃圾儲存場，引發民眾大規模反彈，醞釀包圍新北市府或圍廠抗議，日前居民找在地議員林金結協調，林金結向業者溝通居民抗議不會停止，業者因而打消營運垃圾儲存場計畫。環保局也表示核發營運許可其中要項包含當地民眾溝通意見審查報告，以目前居民反彈情勢，環保局不會發給垃圾儲存營運許可。林金結掛保證說「林金結在的一天，保證不會用垃圾處理場。」

新北市三鶯線橫溪站旁用地，有業者在此準備興辦垃圾儲存場，遭附近居民強力抗爭，擔心汙染附近水源及空氣，居民不滿家園未來恐怕變成垃圾場，醞釀到新北市府或圍廠抗議。事件原先找上板橋議員黃淑君陳情，目前在地議員林金結也出面協調。

林金結表示，日前與業者溝通表示地方居民對這件事很反彈，無法獲得居民同意前提，就難以拿到環保局的使用許可，不如趕快停損轉作其他用途，避免投資金額不斷擴大卻無疾而終，業者因此同意林金結提議，向環保局諮詢變更事業程序。

環保局說，目前該業者已辦理變更地目、廠房建照也已經申請，最後要營運前還需要變更登記許可證，但取得許可證其中一要項就是檢附與當地居民溝通結果的文件，以目前態勢居民不可能同意興建垃圾場，環保局也就不會發給使用許可。

環保局表示，業者確實有來電詢問清除許可變更事宜，但目前環保局尚未收到相關申請，依照程序如果業者要改變開發行為，需要提出變更興辦事業計畫書的申請，市府相關單位將從嚴審查，並要求業者需與當地民意進行溝通與充分說明。

三鶯線橫溪站旁，有業者在此興辦垃圾儲存場，引發民眾大規模反彈，在住家掛白布條抗議。記者李定宇／攝影
三鶯線橫溪站旁，有業者在此興辦垃圾儲存場，引發民眾大規模反彈，在住家掛白布條抗議。記者李定宇／攝影

林金結 環保局

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