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蔡壁如受訪談黨務 中市府：上班時間不談論政治

中央社／ 台中28日電
台中市政府顧問蔡壁如。聯合報資料照片
台中市政府顧問蔡壁如。聯合報資料照片

台中市政顧問蔡壁如連續2天接受媒體採訪談論民眾黨事務，市府今天表示，市長盧秀燕期盼市府人員專心市政工作，不在上班時間受訪談論政治、黨務或選舉相關議題。

民眾黨主席柯文哲風波不斷，出身民眾黨的蔡壁如連續2天都接受媒體聯訪談論民眾黨相關議題，今天在台中市議會臨時會中，民進黨議員陳俞融及張芬郁在質詢時要求市長盧秀燕約束公務員行為，避免引起爭議。

盧秀燕在答詢時提到，只要符合公務人員規範即可，並依照公務人員規範認定。她也強調，公務人員最重要是守法，所以希望所有公務人員守法、依規行事。

對於張芬郁質疑蔡壁如在上班時間接受採訪談論黨務一事，盧秀燕在會中並未回應，但下午市府則發布新聞稿強調，盧秀燕上任市長5年多以來，一貫秉持「上班時間不談政治」的態度。

市府指出，公務人員的參政權應予以尊重，但盧秀燕亦期盼所有人員秉持信念，專注市政工作，不在上班時間受訪談論政治、黨務或選舉相關議題。

民眾黨 盧秀燕 蔡壁如

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