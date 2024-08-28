汐止汐萬路廢棄車佔用停車亂 地方會勘公告移除

汐止區汐萬路2段拱北里一帶，緊鄰林肯球場旁邊，目前有不少廢棄車停放，週邊長滿雜草，環境髒亂，讓地方很困擾，所以，新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，協調公告移除改善。

拱北里長蘇聰賢說，青山綠築社區旁邊道路，很多廢棄車，上次也曾經貼過單，結果停放的汽車都是外地來的，不是本地車，一停就沒在管，已經要報廢的車，也不去報廢，直接停在這邊，也曾經報到環保局，還是沒法處理，真的很苦惱，這次感謝議員張錦豪來協助解決。

新北市議員張錦豪表示，在汐萬路2段228巷青山綠築社區旁邊，有一塊基地是提供給棒球隊使用，因為，中間道路長期以來停放了很多廢棄車輛，衍生治安問題，因為，其中可能有人會來拔車牌或是贓車、廢棄車輛，長期以來這些車輛沒辦法處理的情況下，地主有提出未來這裡將加強管理，不希望再衍生相關治安問題，會做一些門口的管制，所以，裡面的車要做清除，同時也希望能取得平衡，持續讓球員們能夠方便進球場練習。

張錦豪指出，因為，這裡屬於私人地，地主願意提供給棒球隊運動練習，所以，希望未來這裡加強管制後，能夠一樣提供場地也方便球員們進來練習，會勘協調後， 請警分局通知車主，還有請環保局加強將這些車輛提醒車主，依照程序將車子移走。