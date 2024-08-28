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汐止康寧街髒亂地改善 爭取新北綠家園拼年前完工

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區康寧街靠近明峰街口有兩塊國有地環境髒亂，地方也爭取到了新北綠家園經費要進行改善。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區康寧街靠近明峰街口有兩塊國有地環境髒亂，地方也爭取到了新北綠家園經費要進行改善。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區康寧街靠近明峰街口，有兩塊國有地，長期以來缺乏管理，雜草叢生環境髒亂，所以，地方也爭取到了新北綠家園經費要進行改善，今(28)日新北市議員白珮茹就邀請相關單位人員現場會勘，了解現場如何植栽綠美化，而整體工程也預計在過年前完成。

新北市議員白珮茹表示，今天主要是來看湖光里景觀綠美化，因為，康寧街一期、二期完成，現在三期工程也在施作，而在明峰街兩側有兩塊國有地，很感謝國有財產局已經順利移交給公所，今年申請了綠家園計劃，請城鄉局協助綠美化，改善髒亂點，也要求施工廠商用最簡易、比較好維護的植栽，讓康寧街可以更美化，在經費許可的情況下，會先施作一個區塊，過明峰街的第二個區塊也會接續施作，希望在過年前，兩個工區都能夠順利綠美化，也會在樹下適度擺放石桌石椅，讓大家可以在樹下乘涼，因為，現在都市中，很多長輩走路走累了，想找個樹下休息是非常不容易的，所以，希望在僅有的都市裡面，儘量保存綠地，讓大家有休息的地方，週邊的休閒品質會更好。

汐止區公所經建課長吳學偉指出，這兩個區塊在幾年前就有在規劃，只是市府水利局在這裡有設施在整理，所以，有延後了幾年，今年有申請新北綠家園相關經費，公所在這兩塊區域會增加相關的硬體設施，例如把路緣石都已經做了更新，並且也會擺石桌椅，讓民眾休憩使用，接著景觀處會種些植栽，會有前半年的保活，半年之後就由公所及里長繼續後續的委管。

汐止 綠美化

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