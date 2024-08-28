雙溪外柑里共餐免費吃到飽 菁英會贊助加菜金

雙溪區外柑里的銀髮共餐，午餐全由志工媽媽們一手包辦，讓長者免費吃到飽，澎湃程度比自助餐還豐盛，也因此有許多善心人士也紛紛投入贊助響應銀髮共餐，今(28)日雙溪區區長林銚傑也帶來雙溪菁英會贊助的一萬元加菜金，讓外柑里銀髮共餐可以辦的長長久久。

幾位社區媽媽在廚房裡忙進忙出，還有菜色上的變化，外柑里每個月一次的共餐，都讓地方很期待，為了兼顧飲食上的安全及健康，共餐菜色不僅豐富，大多也都是在地自種的蔬菜，今日雙溪區區長林銚傑與市議員林裔綺都來據點共襄盛舉，場面很熱鬧。

雙溪區區長林銚傑說，里長和理事長用心開辦銀髮共餐，由社區媽媽親自張羅每個月的菜色，熱心居民也會提供自家種得有機無毒蔬菜，讓共餐吃得澎湃又健康，今天也代表雙溪菁英會來致贈加菜金給外柑里，希望讓長輩受到更好的照顧。

市議員林裔綺表示，外柑里的銀髮共餐辦得有聲有色，看到許多長者甚至還有百歲人瑞都願意走出家門，來到共餐據點和大家吃飯話家常，也感謝有許多善心人士有錢捐錢有力出力，讓共餐可以更長久。