從學員變老師 瑞芳吉安里志工葉惠卿教動健康

新北市瑞芳區吉安里每周三共餐前都有動健康活動，而在前方指導的老師，則是原本是學員的吉安里志工葉惠卿，因為愛跳舞，也去新北市政府受訓，獲得種子教師資格，回到社區的銀髮動健康課程，帶領銀髮族每周動一動筋骨，讓肌耐力更好，延緩老化。

為實踐新北動健康之健康老化政策，推廣銀髮族正確運動概念，進階培力社區照顧關懷據點「心創力」種子教師，瑞芳區吉安里的志工葉惠卿，原本只是上課的學員，在經過培訓後，取得種子教師資格，現在回到社區義務教銀髮族動健康。

志工葉惠卿說，本身就喜歡跳舞，在經由里長鼓勵下，就去市府參加培訓，以前在當學員時，上課偶爾想偷懶，動作不到位，但現在自己成了老師，就會學習新舞步，希望讓學員都喜歡來上課，也讓他們動動肢體，感受運動的好處。

吉安里里長謝永昌說，原本開辦的動健康課程，是找外聘老師來上課，現在志工葉惠卿取得種子教師資格，直接到社區義務服務，感謝她的用心付出，嘉惠社區民眾。