強化緊急救護能力 淡水、北海岸替代役男演訓
為了強化緊急救護技能、提升救護備援人力，新北市政府民政局在新北市淡水區公所八樓大禮堂，舉辦「113年替代役備役役男EMT演訓召集」，現場召集來自八里、淡水、三芝、石門及金山區所有替代役男，共有78名，這次演訓全員到齊，邀請到台灣急救協會專業講師，來提升替代役男的緊急救護能力。
新北市民政局專委陳國欽表示，這次訓練課程，包括了CPR以及AED的使用技能，還有使備役役男，能更熟稔緊急救護操作，提升日常緊急事故時保護親友或未來協助救災等能力。
替代役備役役男在各行各業服務，仍屬備役身分，有義務協助政府建置完整的緊急應變及救災人力儲備體系，當國家有難、社會有災害時，配合全民動員系統的運作，各司其職保護國家、維持社會安定，透過每年依法進行備役役男召集演訓，強化EMT救護技術員教育課程，讓大家從實務演練中學習新知。
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