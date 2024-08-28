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新北：氣候變遷豪大雨易積淹水 拚10-15分鐘退水

中央社／ 新北28日電

新北市水利局今天表示，面對短延時強降雨，路面短時間積水已不可避免；將利用偵水志工巡查，啟動抽水站預抽機制，以科技提前預警，力拚雨勢稍緩後，10至15分鐘內積水退去。

水利局長宋德仁今天在市政會議專案報告指出，因極端氣候造成豪大雨時，道路容易積水，日後已不可避免變成常態。今年4月至7月的大雨，五股、三峽、新店、板橋等地，雨量都超過設施保護標準。

他說，現在的側面排水溝都位於人行道的立面，進水口小、距離長、容易遭樹葉等阻塞，除非積水後雨水進入排水口，否則水流不會自己轉彎排入側溝入水口，「現在水利工程比的不是會不會積淹水，而是退水的速度」。

宋德仁舉例，目前板橋區橋中一街、永和區國光街、土城區和平街等，豪大雨一定會積水，只能啟動強力抽水因應，希望在雨勢稍緩後，10至15分鐘退水。

另外，目前應用人工智慧AI深度學習、訓練的技術，讓監視影像加強辨識雨絲的能力，提前預報未來2小時可能積淹水15公分的地區，讓相關公所與雨水下水道系統提前運作。

市長侯友宜說，人民最痛恨積淹水，但面對氣候變遷，必須要多包容，盼望水利局以專業及科技解決積水問題。

水利局 淹水

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