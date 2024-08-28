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江蕙國慶晚會登大巨蛋 北市將擬安維計畫

中央社／ 台北28日電
江蕙將在10月5日國慶晚會登上大巨蛋獻唱。圖／喜歡音樂提供
江蕙將在10月5日國慶晚會登上大巨蛋獻唱。圖／喜歡音樂提供

金曲歌后江蕙10月5日國慶晚會將重出江湖，登上大巨蛋獻唱。台北市長蔣萬安今天說，這是大巨蛋首場非體育賽事活動，別具意義；觀傳局則表示，會擬定安全維護計畫、訓練人員。

蔣萬安今天出席113年度台北市中元普度祈安祭典，被媒體問及國慶晚會及江蕙復出一事。

蔣萬安表示，邀請江蕙是「用真心和誠意」打動，再次感謝「二姐」復出開唱，北市今年迎來大巨蛋第一場非體育賽事的大型活動就是國慶晚會，而江蕙獻聲是喜上加喜，會努力將國慶晚會辦好。

內政部國土署昨天呼籲，北市府務必依日前監察院糾正意旨，先擬定活動安維計畫，並實際演練，才能在大巨蛋辦演唱會。

觀光傳播局回應，針對今年國慶晚會，觀傳局會擬定安全維護計畫後，邀請相關局處召開審查會議，核定後進行工作人員訓練等事項。

國慶 大巨蛋 江蕙

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