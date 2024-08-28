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疫情解封後...台北客運新北共118路公車 板橋、九份線異軍突起獲業績冠軍

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
965路線搭乘人次去年達565萬人、營收1億3443萬元，一躍成為新北公車業績冠軍。圖／台北客運提供
965路線搭乘人次去年達565萬人、營收1億3443萬元，一躍成為新北公車業績冠軍。圖／台北客運提供

新北市超過400萬人口，不少民眾上下班皆須搭乘公車往返住家與公司，台北客運在新北境內營運118條路線，過往業績常勝軍皆由往返板橋與中和的「橘五」獲勝，不過去年疫情解封後，隨著日、韓旅客來台旅遊，加上對於九份的嚮往，讓965路線搭乘人次去年達565萬人、營收1億3443萬元，一躍成為新北公車業績冠軍。

台北客運在新北境內營運118條路線，過往行經捷運景安站、雙和醫院、捷運新埔站、板橋聯醫的公車路線橘五業績長紅，去年共計搭載492萬2900人、營收達1億1693萬4322元。不過隨著疫情解封，從板橋到金瓜石的965路線業績暴增，去年從第一季開始月均30多萬搭乘人數，一路成長至第四季搭乘人數月均約50多萬，年度營收達1億3443萬3453元，成為台北客運金雞母。

965公車行經路線從板橋府中站起，一路至板橋車站、萬華車站，捷運西門、北門站，上國一再到瑞芳火車站後，接觀光景點九份老街、金瓜石黃金博物館，全路線採6段票收費共90元。台北客運總經理李建文表示，觀察疫情解封後，965線國際觀光客搭乘人次變多，約有兩成是日本及韓國旅客，該路線加入台灣好行行列，9月1日起到明年8月31日以電子票證搭乘5折優惠，並視旅客人潮機動加開班次。

新北市交通局表示，新北市目前台灣好行觀光巴士共有795木柵至平溪、716捷運淡水站至野柳、856瑞芳火車站至馬崗、965板橋至金瓜石，期透過965加入台灣好行行列，吸引更多國際旅客到新北旅遊，帶動地方產業發展。

業績

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