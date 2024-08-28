增車難解…YouBike被綁住民眾無法借 議員點2問題成主因

台北市YouBike數量逐年增加，至今逾2萬輛，9月底還會投入1000輛YouBike2.0E電輔車。雖不斷增加車輛，但民眾反映借不到車的問題始終未改善，議員發現，熱門站點為消化還車需求，有數十輛車輛綁車無法租借，鄰近站點也無車可借，呼籲市府應優先以調度方式及增補人力改善。交通局表示，除了優化站點增加停車柱外，也要求微笑單車公司持續增補調度人力。

市長蔣萬安上任後今年恢復YouBike30分鐘後，雖然微笑公司有補車增加人力，蔣更曾在2月前往象山站勘查，表示要以「走動式管理」將一線情況反應給局處，不過還是有民眾反應借不到車的情況，有民眾表示，有些熱門租借站點疑為消化還車需求，將部分單車取下綁於站點，但同時段周邊數百公尺外其他站點卻無車可借，而這些被綁住車輛也沒有人員協助，導致民眾只能乾瞪眼無法租借。

鍾佩玲表示，實際觀察各站點狀況，包含信義區松勤莊敬路口站尖峰時段就有數10輛單車綁於站店，但同個時段的數百公尺外大安捷運站點卻完全無車可借，且連續兩天都有類似情況發生，鍾認為，現階段市府不斷說要補車，但調度方式及人力不改善才是根本問題，呼籲交通局應對症下藥，研議改進微笑單車調度問題，別再盲目增車否則形同浪費公帑。

交通局坦言，2022年YouBik1.0退場後，有車輛短缺問題，交通局已陸續於2023年及2024年增車超過7千車，補足車輛不足問題，調度人力也從今年1月266人增加至295人。

交通局回應，目前共分3班作業，24小時皆有人力調度車輛，已要求微笑公司持續調整薪資、鼓勵留任、推薦及發放獎金等方式增加調度人力，設備上針對熱門站點優化設置合適車柱數，縮短缺車及滿站時間。