搭配清法戰爭140周年 淡水古蹟博物館推教召軍人節活動

新北市立淡水古蹟博物館搭配清法戰爭140周年及九三軍人節，將在9月1日下午1點至4點，在國定古蹟滬尾礮台舉辦「淡古教召」軍人節活動，其中重頭戲是電流急急棒遊戲，破關秒數最快者可獲得市價超過一千元的戰爭文創商品大禮包1組；此外，八里十三行博物館則在軍人節推出，軍人憑證可領券兌換冰柚茶。

淡古館長黃麗鈴表示，今年是清法戰爭140周年，淡水古蹟博物館推出系列活動，如國立台灣歷史博物館授權合作特展「清法戰爭：西仔反印象記」，滬尾講堂邀請策展人分享研究內容，近期則是搭配軍人節推出趣味性十足的電流急急棒遊戲，體驗當年布水雷的戰略，寓教於樂。

淡水古蹟博物館指出，9月1日下午1點至4點，在國定古蹟滬尾礮台舉辦「淡古教召」軍人節活動，號召身分證字號同時含有1、8、4的民眾到古蹟集合，加入粉絲專頁即可免費領取滬尾之役歷史探訪手札套組1份；若身分證字號同時含有1、8、8、4者，再加贈淡水古錢滾滾好運來隔熱墊1個。

其中活動最特別的是，當日下午3點30分開放挑戰「電流急急棒」遊戲，破關秒數最快者，可獲市價超過一千元的戰爭文創商品大禮包1組，第二名到第五名可得小禮包1組，其餘有破關的參加者有參加獎1份。