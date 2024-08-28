快訊

中信金副董吳一揆：中信金併新光金 產生台灣金融業的「護國神山」

強調無妄之災...京華城案遭檢調約談 沈慶京發千字聲明

台北男廁賞鳥設計好害羞！他喊「鄉下地方嗎」 內行解答：滑順不濺尿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

搭配清法戰爭140周年 淡水古蹟博物館推教召軍人節活動

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市立淡水古蹟博物館「淡古教召」軍人節活動，重頭戲是電流急急棒遊戲。圖／新北市立淡水古蹟博物館提供
新北市立淡水古蹟博物館「淡古教召」軍人節活動，重頭戲是電流急急棒遊戲。圖／新北市立淡水古蹟博物館提供

新北市立淡水古蹟博物館搭配清法戰爭140周年及九三軍人節，將在9月1日下午1點至4點，在國定古蹟滬尾礮台舉辦「淡古教召」軍人節活動，其中重頭戲是電流急急棒遊戲，破關秒數最快者可獲得市價超過一千元的戰爭文創商品大禮包1組；此外，八里十三行博物館則在軍人節推出，軍人憑證可領券兌換冰柚茶。

淡古館長黃麗鈴表示，今年是清法戰爭140周年，淡水古蹟博物館推出系列活動，如國立台灣歷史博物館授權合作特展「清法戰爭：西仔反印象記」，滬尾講堂邀請策展人分享研究內容，近期則是搭配軍人節推出趣味性十足的電流急急棒遊戲，體驗當年布水雷的戰略，寓教於樂。

淡水古蹟博物館指出，9月1日下午1點至4點，在國定古蹟滬尾礮台舉辦「淡古教召」軍人節活動，號召身分證字號同時含有1、8、4的民眾到古蹟集合，加入粉絲專頁即可免費領取滬尾之役歷史探訪手札套組1份；若身分證字號同時含有1、8、8、4者，再加贈淡水古錢滾滾好運來隔熱墊1個。

其中活動最特別的是，當日下午3點30分開放挑戰「電流急急棒」遊戲，破關秒數最快者，可獲市價超過一千元的戰爭文創商品大禮包1組，第二名到第五名可得小禮包1組，其餘有破關的參加者有參加獎1份。

另外，十三行遺址是由空軍少校潘克永在1955年飛越觀音山上空時，發現羅盤異常，飛行員敏銳地推測，地面可能蘊藏大規模鐵礦床，並與台大地質學家林朝棨教授與工程師黃瀛東勘查，這才發現史前文物，開啟台灣考古的新紀元，因此博物館在軍人節推出，軍人憑證可領券兌換冰柚茶。

空軍少校潘克永1955年飛越八里鄉觀音山上空，開啟發現十三行遺址契機。圖／新北市立十三行博物館提供
空軍少校潘克永1955年飛越八里鄉觀音山上空，開啟發現十三行遺址契機。圖／新北市立十三行博物館提供
新北市立淡水古蹟博物館搭配清法戰爭140周年及九三軍人節，9月1日下午1點至4點，在國定古蹟滬尾礮台舉辦「淡古教召」軍人節活動。圖／新北市立淡水古蹟博物館提供
新北市立淡水古蹟博物館搭配清法戰爭140周年及九三軍人節，9月1日下午1點至4點，在國定古蹟滬尾礮台舉辦「淡古教召」軍人節活動。圖／新北市立淡水古蹟博物館提供

古蹟博物館 戰爭 軍人節

延伸閱讀

鄰近都額滿…每天遠至淡水送托 500位石門居民連署要公托

髒亂點變身綠家園 新北淡水民生里增百坪花園新亮點

吊車拋錨大塞四小時 淡水議員批調撥車道無作用

大型吊車故障讓淡水台2線回堵4小時 交通局：研議尖峰時刻禁通行

相關新聞

疫情解封後...台北客運新北共118路公車 板橋、九份線異軍突起獲業績冠軍

新北市超過400萬人口，不少民眾上下班皆須搭乘公車往返住家與公司，台北客運在新北境內營運118條路線，過往業績常勝軍皆由...

蔣萬安出席中元普度祈安祭典 感謝江蕙國慶晚會復出獻唱

台北市長蔣萬安今天出席北市中元普度祈安祭典，會前受訪時開心表達江蕙將在台北大巨蛋國慶晚會復出開唱的喜悅心情，也應媒體要求...

增車難解…YouBike被綁住民眾無法借 議員點2問題成主因

台北市YouBike數量逐年增加，至今逾2萬輛，9月底還會投入1000輛YouBike2.0E電輔車。雖不斷增加車輛，但...

搭配清法戰爭140周年 淡水古蹟博物館推教召軍人節活動

新北市立淡水古蹟博物館搭配清法戰爭140周年及九三軍人節，將在9月1日下午1點至4點，在國定古蹟滬尾礮台舉辦「淡古教召」...

鄰近都額滿…每天遠至淡水送托 500位石門居民連署要公托

新北公托中心現有123家，公托數全台居冠，但城鄉發展不均。近期有500名石門居民連署，盼增設石門公共托育中心。社會局表示...

應變極端天氣豪雨 新北防洪融入AI預警及即時判讀系統

隨極端天氣帶來的頻繁短時強降雨，防洪成為都會區重大考驗，新北水利局長宋德仁表示，除原有的眾多機制及智慧防汛平台外，現也正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。