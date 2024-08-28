快訊

中信金副董吳一揆：中信金併新光金 產生台灣金融業的「護國神山」

強調無妄之災...京華城案遭檢調約談 沈慶京發千字聲明

台北男廁賞鳥設計好害羞！他喊「鄉下地方嗎」 內行解答：滑順不濺尿

鄰近都額滿…每天遠至淡水送托 500位石門居民連署要公托

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
近期有500名石門居民連署，盼增設石門公共托育中心，議員鄭宇恩昨開協調會。圖／鄭宇恩辦公室提供
近期有500名石門居民連署，盼增設石門公共托育中心，議員鄭宇恩昨開協調會。圖／鄭宇恩辦公室提供

新北公托中心現有123家，公托數全台居冠，但城鄉發展不均。近期有500名石門居民連署，盼增設石門公共托育中心。社會局表示，已委託金山及三芝區辦專業訓練課，有2位石門區民眾參訓完畢，預計9月3日考照，會再積極招募在地民眾接受訓練，並盤點鄰近適宜場地。

發起連署的陳先生指出，兒子媳婦都得上班，孫子必須送托，但石門沒有公托中心，鄰近的三芝及金山也都額滿，只能每天來回50幾公里，接送孫子到淡水送托。陳先生跟街坊鄰居聊天發現，許多鄉親也有這類的需求加上近期有許多企業來到石門發展，因而發起連署，短短數天收到近500位居民共同聯署，但社會局回文卻稱石門區多祖孫或隔代教養型態，並沒有需求。

市議員鄭宇恩昨開協調會指出，石門區，老梅附幼及石門附幼總計有19名幼生，從2歲便進幼兒園就讀，顯示石門有0至2歲階段的送托需求，且鄰近的金山及三芝區，各自可收托12人，目前也分別有6人及7人備取，足見北海岸托育服務確實供不應求。

鄭宇恩說，年輕爸媽們傾向選擇專業托育服務的比例越來越高，若市府持續以缺乏空間、缺乏托育人力為由，造成托育資源的城鄉差距持續擴大，無助於鼓勵生育，更加遽青年族群往都會區外流。盼市府訂定目標，逐步培訓托育人員、尋覓合適場域，包含三芝公托擴大服務，並積極推動在石門成立托育家園。

新北社會局說，已針對石門國小、老梅國小、石門實驗中學、石門區活動中心等場域盤點勘查，但目前尚無餘裕空間，會持續盤點鄰近適宜場地。另為培育北海岸地區托育人力，社會局已委託金山及三芝區辦理專業訓練課程，有2位石門區民眾參訓完畢，預計9月3日考照，將再協助登記居家托育人員；同時，社會局也會在石門開辦托育人員職前訓練，招募在地民眾接受托育服務人員訓練，服務在地幼兒。

新北公托中心現有123家，公托數全台居冠，但城鄉發展不均。示意圖／本報資料照
新北公托中心現有123家，公托數全台居冠，但城鄉發展不均。示意圖／本報資料照

托育 石門 金山

延伸閱讀

石門水上救生協會救生研習 讓孩子們安全親水

雷嘉汭母胎單24年 被黃信赫飛撲在床太激情險變限制級

大型吊車故障讓淡水台2線回堵4小時 交通局：研議尖峰時刻禁通行

吊車故障淡水台2線塞4小時 新北研議尖峰禁大車

相關新聞

疫情解封後...台北客運新北共118路公車 板橋、九份線異軍突起獲業績冠軍

新北市超過400萬人口，不少民眾上下班皆須搭乘公車往返住家與公司，台北客運在新北境內營運118條路線，過往業績常勝軍皆由...

蔣萬安出席中元普度祈安祭典 感謝江蕙國慶晚會復出獻唱

台北市長蔣萬安今天出席北市中元普度祈安祭典，會前受訪時開心表達江蕙將在台北大巨蛋國慶晚會復出開唱的喜悅心情，也應媒體要求...

增車難解…YouBike被綁住民眾無法借 議員點2問題成主因

台北市YouBike數量逐年增加，至今逾2萬輛，9月底還會投入1000輛YouBike2.0E電輔車。雖不斷增加車輛，但...

搭配清法戰爭140周年 淡水古蹟博物館推教召軍人節活動

新北市立淡水古蹟博物館搭配清法戰爭140周年及九三軍人節，將在9月1日下午1點至4點，在國定古蹟滬尾礮台舉辦「淡古教召」...

鄰近都額滿…每天遠至淡水送托 500位石門居民連署要公托

新北公托中心現有123家，公托數全台居冠，但城鄉發展不均。近期有500名石門居民連署，盼增設石門公共托育中心。社會局表示...

應變極端天氣豪雨 新北防洪融入AI預警及即時判讀系統

隨極端天氣帶來的頻繁短時強降雨，防洪成為都會區重大考驗，新北水利局長宋德仁表示，除原有的眾多機制及智慧防汛平台外，現也正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。