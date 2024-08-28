鄰近都額滿…每天遠至淡水送托 500位石門居民連署要公托

新北公托中心現有123家，公托數全台居冠，但城鄉發展不均。近期有500名石門居民連署，盼增設石門公共托育中心。社會局表示，已委託金山及三芝區辦專業訓練課，有2位石門區民眾參訓完畢，預計9月3日考照，會再積極招募在地民眾接受訓練，並盤點鄰近適宜場地。

發起連署的陳先生指出，兒子媳婦都得上班，孫子必須送托，但石門沒有公托中心，鄰近的三芝及金山也都額滿，只能每天來回50幾公里，接送孫子到淡水送托。陳先生跟街坊鄰居聊天發現，許多鄉親也有這類的需求加上近期有許多企業來到石門發展，因而發起連署，短短數天收到近500位居民共同聯署，但社會局回文卻稱石門區多祖孫或隔代教養型態，並沒有需求。

市議員鄭宇恩昨開協調會指出，石門區，老梅附幼及石門附幼總計有19名幼生，從2歲便進幼兒園就讀，顯示石門有0至2歲階段的送托需求，且鄰近的金山及三芝區，各自可收托12人，目前也分別有6人及7人備取，足見北海岸托育服務確實供不應求。

鄭宇恩說，年輕爸媽們傾向選擇專業托育服務的比例越來越高，若市府持續以缺乏空間、缺乏托育人力為由，造成托育資源的城鄉差距持續擴大，無助於鼓勵生育，更加遽青年族群往都會區外流。盼市府訂定目標，逐步培訓托育人員、尋覓合適場域，包含三芝公托擴大服務，並積極推動在石門成立托育家園。