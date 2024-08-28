新北偏鄉巡迴動物醫療 治療逾5千隻毛孩...看診費僅250

為照顧新北10區偏鄉動物健康健康，新北市動保處每月安排20場巡迴醫療，提供一般門診及簡易手術等服務，收費最多250元，有飼主表示，三芝區沒有動物醫院，毛孩要看醫生都要跨區，此服務非常有感。動保處統計，推動5年來已累計看診5253隻動物。

動保處巡迴醫療每月安排20場，在石碇、坪林、烏來、平溪、雙溪、貢寮、三芝、石門、金山及萬里共10個行政區設立行動醫療站服務飼主，廣受好評。

服務內容包含狂犬病疫苗注射、寵物登記、一般門診、除蚤驅蟲、傳染病快篩及簡易手術等，一般門診收費250元、狂犬病疫苗注射150元，寵物登記免費。

住在三芝的飼主張小姐，養了一隻馬爾濟斯「小白」，張小姐表示，三芝地區沒有獸醫診所，不論是要結紮、打疫苗或看醫生，一定要開車跨區，至少30分鐘，小白最近突開始咳嗽、流鼻涕及食慾不振等症狀，剛好遇到動保處的巡迴醫療，在獸醫打針開藥後恢復健康。獸醫師也提醒要注意環境與濕度變化。

新北市獸醫師公會理事長薛敦元表示，公會與動保處長期合作，媒合專業獸醫師參與巡迴醫療服務，確保民眾有寵物生病看診或是寵物照顧諮詢等各項需求時，有更便利的管道，不用再因為距離遠苦惱就醫問題。