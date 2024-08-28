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新手爸媽有福！新北育兒APP可全國下載 還會推播疫苗接種
新北2年前推出全國第一個「新北居家托育APP」，下載次數超過1萬5千次，今社會局宣布更名「新北育兒APP」，除開放給全國民眾下載使用，並擴大三大使用功能，APP會根據幼兒年齡推播育兒新知、疫苗接種、發展篩檢等資訊，也增加兒童生長曲線圖及尋找新北市合格保母等實用功能，盼能協助新手父母。
新北育兒APP除保留原有四大特色「一鍵點選輕鬆記錄孩子生活」、「多功能聊天室雙向溝通」、「家長接送自動定位通知」、「每月下載寶貝成長點滴精美聯絡簿」。另增加三大功能，包括「即時推播育兒新知 貼心提醒疫苗接種篩檢日」、「掌握寶貝成長進度 生長曲線圖隨時看」、「一指查詢合格保母 在宅到府托育好幫手」。
新北社會局長李美珍表示，這次從原僅限新北市已辦理居家托育服務登記的托育人員及送托家長可使用，現開放給所有市民、全國民眾都能下載使用，期望更貼近家長需求。
截至今年7月底，新北有近7千名保母、送托幼兒約9千人。一名家長表示，最喜歡APP的聯絡簿月報功能，能完整保留寶貝的成長時刻，另疫苗接種通知增加主動提醒功能，可以讓忙碌爸媽不忘記疫苗接種日。
保母念慈（化名）則說，APP最棒的是兒童檢核表，過往都需自己試算孩子的年紀，手動記錄篩檢的時間，現在APP會直接試算出年紀後，主動跳出篩檢的提醒通知，讓保母不會錯過孩子每個階段的篩檢，更能即時告知家長，把握兒童發展黃金期。
社會局表示，家長只要登入註冊並加入幼兒資料，APP會根據幼兒年齡主動推播疫苗接種、發展篩檢，並不定時推送育兒新知，也可尋找新北市合格的在宅保母和到府保母；家長也能記錄孩子的身高、體重、頭圍，生成生長曲線圖，隨時掌握孩子發展狀況，確保寶貝健康成長，這次擴大使用後，預計一年內下載可再倍數成長。
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