新北營建土石方條例審查中 避免假路線將強制裝車機GPS

營建剩餘土石方，經常發生違規傾倒事件，全台只剩下新北尚未通過自治條例，目前只能使用管理辦法管控。條例正在議會法規會逐條審查，有議員認為，法條中要求業者裝設即時定位系統定義不明，外縣市有的要求裝設車機，有的則透過手機系統即可，手機系統不一定會跟著車子，恐導致GPS軌跡與實際路線不同，為避免爭議，工務局將修正強制裝設車機。

「新北市營建剩餘土石方管理自治條例」正在議會法規會審議中，現行新北規定使用的是管理辦法，建築工地剩餘土石方清運前，要向工務局申請剩餘土石方處理計畫，經備查並取得流向證明文件、電子聯單後才能清運，清運過程中應依核定計畫內容執行。

只要工地違規傾倒土石方，就會被勒令停工，直到將亂倒的土石方清理乾淨，並強制裝設GPS系統，才能復工。新北市自2020年至今統計，共計有300件建築工地違規遭到市府停工。2021年9月就有五股地區都更案施工單位被查獲將土石方違規棄置於三峽，被勒令停工、裁罰，讓住戶相當憂心入住時程會延後，幸業者與地主已將相關廢土完成清理，已經復工。

為強化土石方管理，新北早在2000年就已擬定「營建剩餘土石方管理自治條例」，但因議會屆期不連續重送多次，自治條例規定，無論是否曾經違規的工地，都要強制裝設即時追蹤系統，只要計畫路線與GPS路線有差異，業者無法做出合理解釋，就可勒令停工。

法規會中，民眾黨議員陳世軒認為，自治條例對於GPS系統沒有強制規定類別，目前其他縣市如台中可以用手機，桃園就要裝車機，手機造假可能性非常高，有可能車子路線，與手機路線會是AB兩種，可能無從查起。

民進黨議員李宇翔也說，現在AI科技非常發達，任何影片路線都有可能造假，市府相關自治條例應該超前部署，都要納入考量，否則根本很難落實查緝。

工務局副局長蘇志民表示，目前管理辦法，對於沒有違規紀錄的業者，沒有強制裝設GPS系統，市府才會希望透過自治條例規範，全數強制裝設，以利管控剩餘土石方。

蘇志民也說，目前辦法主要是針對起造人、承造人、監造人去管理，清運業者或是卡車司機，主要是透過環保局掌握，這次自治條例也一同納入規範，希望全面管控，遏止亂倒廢土的情形。

工務局表示，對於審查會委員意見，市府認為有理，目前自治條例會朝向以裝設「車機」方向修正，案件持續在議會審查中。

有業者私下透露，不可否認確實有些投機取巧的業者，但不是每個工地都是賊，一般裝設車機價格要價1至2萬元左右，如用手機可直接裝設App即可，為何不行？強制裝設車機恐會增加成本，對業者也是一項負擔。