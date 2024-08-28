中央統籌分配款多撥90億 新北市民人均仍欠債2萬9千

財劃法已20幾年未修訂，新北市長侯友宜多年向中央喊話應該以區域人口計算財劃法分配，以免出現各縣市民眾分配不均現象。新北市去年歲入預算為約1839億，實際歲入決算1893億增加54億，絕大原因則為中央統籌分配款原預算406億、實際撥款496億多出90億，因此新北市去年賸餘8.7億元，但因新北每年教育、社會福利、公務人員薪資福利等，還欠銀行長短期公債約1180億元，平均市民人均欠債2萬9207元，議員顏蔚慈要求將錢用在刀口，財政局透過積極招商等開源節流。

新北市升格後因少子化與人口老化社會趨勢，導致市府財庫因托育及長照社福不斷增加支出，雖然截至去年底仍有長、短期債務1180億元，且捷運建設更是大錢坑，三鶯線要價501億、南北環段357億、萬大中和線296億、還有淡北道、汙水系統、塭仔圳土地開發等各項市政建設都需資金投入，就連營運中的淡海及安坑輕軌因運量上未有效提升，志去年底已負債7億一千萬餘元。

不過雖然新北市去年支出1885億，仍是連續三年賸餘，2021年及2022年共賸餘17億元及30億，去年賸餘8.7億元。2021年及2022年分別減債61億元及68億元，去年長、短期債務金額1180億元較2022年1252億元減少72億元，為改制直轄市後減債金額最高1年。

新北市議員顏蔚慈表示，隨時代演進及社會變遷，是應重新檢討財劃法分配，中央預算除依人口比例外，更應該考量台灣整體均衡發展，特別是因應減碳、氣候變遷、高敏感區域等重大議題。顏蔚慈說，去年中央統籌分配稅款多給新北市90億元，但光社會局去年經費賸餘就高達23億元，因此市府如何有效利用預算把錢花在刀口上，是當前應該被檢討問題。

財政局表示，在財劃法未修正財源無法大幅擴增情形下，市府為增加市庫收入，包括透過招商一條龍及投資任意門吸引廠商投資，帶動房地產交易及增加地方稅收。辦理市地重劃及區段徵收帶動區域發展增加稅收及基金財源。推動公辦都更增加市有財產價值。活化閒置或低度利用資產及公益設施回饋節省興建經費。公有建物多目標使用節省經費支出。透過工業用地變更住商用地，善用開發者回饋捐贈公益設施等多種方式，持續開源節流措施。