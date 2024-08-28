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新北明年總預算2231億元創新高 侯友宜：請中央多支持
新北市明年度總預算達到2231.13億元，再創新高，引發各界關注。新北市長侯友宜表示，新北正處於大建設期間，包含捷運、都更、社福等，每分錢得來不易，一定妥善運用，但因為新北的統籌分配稅款是六都最低，希望中央看到這麼多建設，也能多多支持。
新北今市政會議提案114年度總預算及施政計畫草案，內容顯示歲出預算2231.13億元，較去年度增加106.28億元，主要是因為補助地方教育發展基金用人費用、衛生局長照十年計畫、淡北道路、社會托育及準公共化服務、TPASS行政院通勤月票等。
據過去資料統計，新北總預算案從110年度歲出1801億餘元逐年增加；113年度突破2000億元，達到2124.85億元，如今明年將達2231.13億元，再創新高。
侯友宜今於主持市政會議後接受媒體聯訪時回應，新北正處於積極大建設期間，包含開發中的捷運三環六線工程、都市更新、社會福利等，新北預算當然會有升高的狀況，但是每分錢都來之不易，一定會妥善運用；當然當中更重要是開源節流，讓新北市這幾年建設期間，不要因為經費不足而有所怠慢，一定會全力以赴。
侯友宜提到，因為新北的統籌分配稅款是六都最低，也希望中央能夠看到新北在發展過程中，投下這麼多經費在建設，也請中央在統籌分配稅款多多支持，讓新北開發帶動北台灣、台灣及國際的未來。
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