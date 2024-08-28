從反對到延續父志 龔俊逸入坑上百次！驚嘆台灣煤礦成就

新平溪煤礦博物園區負責人龔俊逸早年移民加拿大，他一開始在海外反對父親打造「煤礦博物館」，到返台與老礦工們投身復坑工程，漸漸體會父親的執著，自己也深深愛上這片土地。面對園區發展困境，力求取得文資身分，為了續命，也為保存台灣礦業文化。

龔家三代投身採煤事業，龔俊逸的爺爺龔友仁先在日本人經營礦場，後來買下基隆三坑等礦場。他的父親龔詠滄也是一生投身礦業，1985年從台陽礦業公司接手新平溪煤礦，經營12年後停止開採。

龔詠滄發現即使停止採礦，礦坑逐年荒蕪，仍有許多探尋礦業文化、鐵道遺跡的旅人造訪，2001年起邀來猴硐礦工文史館創辦人周朝南等幾名老礦工，著手整建礦場，一起打造「煤礦博物館」。

龔俊逸在6個兄弟姊妹中排行第五，他說，父親決定打造煤礦博物館時，家人其實都不贊成。在台灣由民間經營博物館並非易事，股東們因為虧本慢慢退出，子女們為了助父親圓夢，還是咬牙持續投入資金。

經營貿易事業的龔俊逸因為常前往香港，也會回台灣探望逐漸年邁的父親。年輕的他反對父親創立煤礦博物館，但進入中壯年，慢慢能理解終身投入煤礦事業的父親，「人生總要留下些什麼」的心情，2008年返台，跟隨父親腳步，參與新平溪煤礦復坑工程。

龔俊逸說，跟著老礦工進入礦坑上百次，見識到台灣礦業的成就。2012年接棒後，為了更能完善保存博物館場域，他將博物館轉型為博物園區，不只保存煤礦，更要有系統的串連礦場人文、生態和環境紋理。

20多年來維護園區及延續煤礦文化，龔俊逸說，家人累計投入的金額，可能讓外界詫異。如今面臨生存危機，也曾想過在商言商，營運財務困窘就算了，放手不是比較輕鬆，何必發起連署可能引發對立，吃力不討好。