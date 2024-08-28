江蕙復出 國慶晚會大巨蛋開唱

台北市長蔣萬安、高雄市長陳其邁近期都向天后江蕙招手，盼復出開唱；寬宏藝術公司昨指出，江蕙將在十月五日於台北大巨蛋舉行的國慶晚會中獻唱。據了解，蔣萬安以粉絲身分當面邀請江蕙，促成復出第一唱；面對「搶輸」蔣萬安，陳其邁說「別讓二姐為難」，一切尊重對方意願與規畫。

江蕙二○一五年完成北、高廿五場演唱會，同年九月十三日把麥克風封入水晶珠寶盒宣告引退，此後低調過生活，絢爛歸於平淡。隔年她應全聯董事長、好友林敏雄之邀，接任宜蘭傳藝中心董事，推動文化產業。

蔣萬安、陳其邁近來接力許願，盼邀二姐江蕙復出。面對國慶晚會邀約，江蕙思考逾月後點頭。從封麥到復出，江蕙內心有掙扎，負責籌辦節目的寬宏藝術表示：「是全民說服她，全民的期待、等待，才有這決定」。

蔣萬安七月卅一日宣布大巨蛋將辦國慶晚會，當時便提及希望江蕙可以復出在大巨蛋辦演唱會，蔣回憶，當年婚禮與妻子進場是唱江蕙的「家後」；近一個月來，蔣萬安五度公開表達希望江蕙復出，還曾現場飆唱江蕙招牌歌曲「甲你攬牢牢」，他強調，大巨蛋要辦歷史上第一次非體育賽事活動時，「只有江蕙可以匹配這歷史的一刻」。

本報八月廿五日報導，江蕙將在國慶晚會復出，並開唱至少兩首歌。寬宏藝術昨證實「二姐江蕙，很榮幸受邀十月國家慶典，謝謝大家讓二姐有機會重拾麥克風，希望再次用歌聲帶給大家最溫暖的幸福與力量！」

會唱幾首、哪些曲目？蔣萬安認為「曲目都尊重二姐，江蕙能復出開唱就是歌迷最大福音」，細節近期會討論。蔣萬安也指示局處全力配合江蕙需求。

北市府發言人殷瑋昨說，北市府協助今年國慶晚會，很榮幸邀到江蕙復出開唱，會是大巨蛋第一場非體育賽事活動，也是二姐江蕙復出的第一唱。

高雄搶人落空，陳其邁說，所有粉絲樂見二姐能復出開唱，「但不要認為雙方（南北二都）在搶人，這樣會讓二姐為難」，一切還是要尊重二姐意願與規畫，高雄市會把誠意告訴二姐，也與高市府保持良好互動，後續規畫還是由二姐回答較妥當，外界不要給太大壓力。

北市觀傳局主任秘書蕭君杰表示，江蕙復出舞台等設計，由於還有儀典及其他表演團體，仍在規畫中，會開放民眾免費索票，細節在九月下旬公布。