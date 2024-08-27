江蕙國慶晚會登大巨蛋獻唱 國土署：務必擬定活動安維計畫

金山區的萬壽社區有一項只有在地人才知道的特殊食材，當地人叫”丕仔”，也就是笠螺，採集時使用薄鐵片將笠螺從岩石刮下來，這個過程叫做”凸丕仔”。而為了讓在地的年輕人與學童了解這項在地特色，萬壽社區就將採集笠螺設計成為活動，首兩場次開放給在地長輩與公所及中角國小老師，讓在地鄉親先來體驗回味過往記憶。

2024-08-27 17:53