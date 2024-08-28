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宣傳不力 世壯運挨轟淪市府運

聯合報／ 記者林麗玉洪子凱／台北報導
台北市議員柳采葳質疑，北市府今年編列3200萬元宣傳世壯運，但報名成效不佳。圖／柳采葳辦公室提供
台北市議員柳采葳質疑，北市府今年編列3200萬元宣傳世壯運，但報名成效不佳。圖／柳采葳辦公室提供

世界壯年運動會明年5月在台北、新北兩地登場，北市議員調閱資料發現，國內報名者近7成來自北北基桃，3成來自北市，國外報名數僅為預期的2成。海外報名情況，前三名分別為香港584人、日本428人、美國235人，鄰近的韓國原是目標客群，目前僅27人報名。

北市議員柳采葳質疑，北市府今年編列3200萬元宣傳世壯運，海外報名情況卻不理想。

國內宣傳部分，議員指，苗栗、彰化、南投、嘉義等11個縣市，北市府竟未投放任何廣告。若大部分參賽者來自北台灣，選手等同在自家附近參賽，無法達到推展經濟效益。市府為提升參與率，發函給各機關及學校，參賽者給公假，世界壯年運動會恐淪「市府運動會」。

世壯運執委會回應，雙北作為主辦城市，有地緣優勢，自然吸引較多北部民眾參加，後續將針對各縣市重點運動，透過體育團體加強宣傳並邀請報名，世壯運團隊也會主動出擊拜會地方政府，加強宣傳力道，提升各縣市選手參與率。

至於國外選手部分，考量賽程安排、機票、住宿、簽證等，預估今年下半年才會浮現熱度，先前也有到海外宣傳，成果正逐步發酵。

北市府 議員 運動

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