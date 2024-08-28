拆校舍釀意外 校方：9月完工

全國國中小學將在8月30日開學，北市信義區福德國小日前拆除舊校舍工程發生工安意外，釀1死1傷。校方表示，工地與教室之間有區隔，廠商已提復工申請，9月底、10月初可完工。受403強震影響，位於中橫的花蓮西寶國小校舍無法繼續使用，46名學生與12位老師一度改到富世國小上課，新學期師生將移至空中大學壽豐校區上課，6間教室設備已就緒。

福德國小8月初進行校內拆除工程，怪手在4樓頂樓施工時，不知為何樓地板塌陷，怪手從4樓墜落，造成1死1傷，建管處依違反建築法分別裁處承拆人及監拆人9萬元罰款，勒令工地停工。

家長憂心開學後是否影響學童就學安全，校方表示，學校工區本來就有做施工圍籬，確保師生安全前提下，中庭、球場有暫時做管制，開學後會將最靠近施工區教室用木板隔離，各年級將各有1個班級暫移到專科教室。廠商已向市府送交企畫書，預計下月初復工，9月底、10月初可完工。

新北老舊校舍也多，新北教育局表示，截至2022年，已完成全市校舍耐震補強工程，今年編列8.5億元預算，目標整建7校校舍。

另，花蓮西寶國小師生在403強震後撤離，校長李志成表示，地震後原有校舍結構雖安全，但中橫公路路況不穩定，學生返校存在風險。4月開始在富世國小新禮堂上課，但上課干擾多，教學效果受影響，縣府教育處協助找尋適合的環境，正好空中大學壽豐校區有閒置空間及宿舍，方便學生住宿。