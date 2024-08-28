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新北文旦柚上市 打卡抽住宿券

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導

新北文旦柚果肉香甜Q彈，是市場搶手貨。今年新北市府與八里、五股及林口18家知名餐廳及店家推「柚香地圖」，打卡可抽飯店住宿券。八里區農會今年加碼，將捐贈文旦柚加工品2%銷售收益挹注唐氏症基金會。

中秋將至，應景的文旦柚上市，新北產量約7058公噸，以八里區最多，有4977公噸，產量占全市7成。市長侯友宜說，市府提倡吃在地、食當季，因日照充足、氣候平穩，今年文旦柚產量、品質均優，市府推柚香地圖，特色料理包含柚香甕仔雞、柚香烤雞、柚香咖啡等，9月15日前於合作店家打卡上傳至農業局粉專，可抽八里福朋喜來登酒店住宿券及餐券。

此外，八里區農會推5梯次採果一日遊體驗，前3場次皆已額滿，9月3及7日尚有名額。八里「青山果園」及「向洋果園」開放採果體驗，報名可洽戴承志0939682760、戴承哲0936210935。

農業局表示，今年新北文旦柚批發價每公斤70元，較往年提升約3元。八里區農會理事長蔡秋煌說，9月7、8日在八里左岸永續環境教育中心前廣場有展售會，現場推雙倍券活動，50元可換100元、100元換200元，可用於消費折抵。

食農教育闖關包含疊文旦、釣文旦、文旦飲品製作等5關卡，完成送園遊券50元，可用於消費折抵，還有YOYO家族精采表演，適合親子同行。

八里 文旦

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