北市校園反偷拍 竟用20年前設備

「創意私房」偷拍案引發各界關注，因有國小代理老師涉案，家長關注校園反偷拍巡檢有無落實？北市議員調閱資料發現，北市校園的反偷拍設備，竟有已經買了20、30年的古早器材，要求市府應針對老舊過時的反偷拍器材，盡速更新。

北市教育局表示，已經要求全市各級學校於開學前，落實反針孔巡檢，目前有近7成學校完成升級。新北校園則沒有設置反偷拍設備及相關經費，只有固定巡查機制。

檢警日前偵辦國內最大規模的情色、偷拍論壇「創意私房」，其中一名嫌犯在國小任教代理老師，為人師表竟裝設針孔偷拍學生，涉案地點除校園廁所、更衣室、教室，還有校外兼職的補習班內，偷拍女學生如廁更衣，受害者眾。

北市議員游淑慧說，去年質詢時，便提醒教育局要重視「創意私房」偷拍案件，在校園加強反偷拍偵測，她最近索資卻發現，北市各級學校反偷拍設備，竟有19所學校採買年份早於2011年，有超過10所學校是2002年採買。

議員質疑，偷拍設備日新月異，此次檢警搜索出的針孔偷拍設備藏在黑色長線、水瓶、廁所芳香劑等，根本難以發現，用20年前採購的反偷拍設備要偵測最新偷拍設備豈不離譜？

北市教育局表示，已要求全市各學校開學前落實反針孔巡檢，因應針孔偷拍設備日新月異，已有近7成學校完成設備升級，採購更高規格的偵測設備，提升偵測效率，為落實巡檢機制，教育局也責成各校評估反針孔巡檢工作納入學校保全契約。

新北部分目前未設有偵測偷拍設備，也沒有相關經費，只有固定巡查機制。新北教育局表示，有要求各校設置警衛人力巡檢校園，每月至少1次，重點地區增加頻率。議員認為，應由教育部主動全面協助。

新北市議員江怡臻說，偷拍事件時有所聞，「創意私房」案有國小教師涉案，更令人感到不安。新北校園數眾多，統籌分配款長期不足，最近好不容易編列1千萬監視器改善經費，仍不敷使用。江呼籲，中央要正視校園硬體設備，避免縣市落差，若要增設反偷拍器材，應由教育部主導，全面協助為佳。