從小培養淨零碳排觀念 少年走上夜市宣講還能拿補助金

淨零碳排已成為全球關注議題，北市社會局與民間單位合作，舉辦暑期營隊培養弱勢孩童觀念，並到夜市宣講，參與學員也分享，將自己所學觀念分享給民眾很有成就感，社會局表示，希望將環保意識從小灌輸，全程參與更可獲得工讀金，幫助弱勢減輕負擔，也將持續募款讓活動辦下去。

副市長李四川表示，台北市碳排量有7成5來自住商部門，2成為交通排放，大多都是來自於民眾生活中，節能減碳應該從日常觀念來養成，呼籲民眾要養成隨手關燈、節能減碳的習慣。

社會局長姚淑文說，氣候變遷對社福影響重大，如何讓下一代重視淨零碳排更是現階段政府必須面對的，很多人認為淨零碳排與日常生活無關，希望讓孩子從小就能養成習慣，此次營隊參加學生都出自弱勢家庭，希望讓他們能夠了解該議題，參加營隊也確保他們沒有經濟壓力，給予基本時薪。

姚淑文表示，這群孩子可能相對不自信，但課程中除宣導觀念外，也讓學員到夜市宣導，與陌生人分享所學，建立自信。參與計畫的許姓少年表示，也夜市宣導一開始其實有點小低潮，路人有點冷漠，不願停下腳步聽他們分享，還有人聽不懂中文，但還是很感謝，很多人願意分享，還有人願意給予反饋。

許姓少年說，參與營隊後，也讓他有很多省思，甚至自己在丟垃圾時都會思考，是否造成環境負擔，過去在外面用餐習慣用免洗餐具、鐵吸管，將觀念落實在生活中，希望能為地球盡一份心力。

社會局補充，即日起至29日將於市府大樓一樓展出，並以4座島嶼為意象，分別為「嘿！我〝不是〞塑膠做的！」、「水的旅行」、「台北觀光夜市環保乎你知」及「動物好友會」，由學生擔任導覽員，說明展出內容及作品，現場有互動的小遊戲及心得留言，歡迎民眾前往參觀，響應減碳淨零。