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新北汐止中興路人行道拓寬 破碎工程趕開學前完成

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區金龍國小在中興路側的人行道拓寬整頓工程，新北市議員白珮茹希望破碎工程能趕在開學前完成，減少對學生上課的衝擊。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區金龍國小在中興路側的人行道拓寬整頓工程，新北市議員白珮茹希望破碎工程能趕在開學前完成，減少對學生上課的衝擊。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區金龍國小在中興路側的人行道，因為，空間狹窄再加上有落差，通行環境並不友善，所以，新北市政府就進行拓寬整頓工程，其中破碎工程聲響比較大，新北市議員白珮茹也前往關心施工狀況還有進度，希望破碎工程能趕在開學前完成，減少對學生上課的衝擊。

新北市議員白珮茹表示，主要來看金龍國小側牆人行道改善工程，因為，目前側牆有相關的設施，包括連接週邊在籃球場下方

的水樸滿，所以，在施工時要非常的小心，也很感謝施工廠商的細心，經過幾天的施工，整個面變的非常的開闊，會盡量在開學前，把干擾降到最低，所以，這幾天都在加緊趕工，不止是拆除，還要把這些拆除的營建土方運出去，土方外運大概需要一個禮拜的時間，拆除大概這兩三天就會完工。

金龍國小校長呂金榮說，開學在即，請家長在上學期間一定要遵從交通人員的協助，已經請警方派義交來協助週邊交通安全，工程帶來的不便，也請家長多體諒，希望儘早完成，提供家長跟小朋友更安全舒適的通學路廊。

白珮茹強調，地方建設需要大家的配合，尤其這一段可以說是金龍國小週邊人行道改善的最後一哩路，因為，這裡緊鄰著金龍市場，進出的人多，可以說是車水馬龍，所以，在未來高齡化社會，如何提供行人更好的空間，需要大家的支持與努力，這項工程在拆除期間會發出很大的噪音，也請大家多忍耐，希望工程能順利推動，讓金龍國小中興路側，行人通行可以更平坦更好走。

人行道 白珮茹

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