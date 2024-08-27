營造老幼共榮 新北貢寮雙玉社區健走兼走讀在地歷史

為了鼓勵社區偏鄉長者走出家門，今(27)日在貢寮區雙玉社區舉行一場特別的健走活動，不單單只是健走，還加上走讀當地歷史悠久的慈仁宮，讓民眾除了強身體健，更加了解在地歷史，今天活動包括社會局，區長柯建輝，里長吳永彬，理事長楊耀南還有不少長者及小朋友都來參加，寓教於樂。

貢寮區雙玉里因四面環山，當地多以種植為主，青壯年為了生活需到外地工作，獨留長輩與孩童在家，因此，雙玉社區關懷據點為營造老幼共榮，舉行了一場特別的健走走讀活動。

雙玉里里長吳永彬說，貢寮區新社慈仁宮為當地的宗教信仰地，富有豐富的歷史文化，卻鮮少被外人所知，即使連出生、成長於這土地上的年輕人或是孩童都不知道這一段歷史，透過這次健走走讀，喚起不少長者的童年回憶，也讓年輕人對於家鄉歷史更有了解。

貢寮區區長柯健輝表示，因著人口外移加上人口老化之故，雙玉里當地獨居長者居多，因此雙玉社區關懷據點期望用健走走讀的形式，吸引小朋友進入社區，和長輩一起互動，並藉此認識在地的文化與歷史，以達社區共榮。

這幾年由體超全人運動團隊進駐，讓雙玉社區關懷據點的長者出門意願增加，到據點參加課程，今天也藉由健走走讀的活動，讓當地耆老講述土地上曾發生的故事，吸引孩童想要了解的慾望，增強與土地的連結，能夠用自己的方式介紹貢寮區雙玉里，並對當地的文化歷史有多一層的認識與了解。