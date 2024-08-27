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髒亂點變身綠家園 新北淡水民生里增百坪花園新亮點

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
新北市淡水區民生路135巷往樹梅坑方向路旁原是髒亂點，由地主捐出土地後，里長陳李明緣爭取綠家園計畫，將這裡搖身一變成為美麗的花園。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市淡水區民生路135巷往樹梅坑方向路旁原是髒亂點，由地主捐出土地後，里長陳李明緣爭取綠家園計畫，將這裡搖身一變成為美麗的花園。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區民生路135巷往樹梅坑方向路旁，可以看到有許多美麗的花草樹木就像一座大型花園，而這原本是雜草叢生，常常被丟棄垃圾形成環境衛生的髒亂點，由地主捐出土地後，里長陳李明緣爭取綠家園計畫，將這裡搖身一變成為美麗的花園，提供附近居民一個美好的休憩環境。

民生里長陳李明緣說在這之前，這一片大約有上百坪的土地可是里內相當頭痛的髒亂點，還好在經過地主同意下，將這一塊地整理乾淨，由里長來爭取市府景觀處來進行綠美化工作，目前裡可面有種植，仙丹花、黃花風玲木，設置圍牆綠籬相當美觀。

里長陳李明緣指出，過去這裡路旁雜草叢生，還有一個小水塘，常常被丟棄垃圾形成環境衛生的髒亂點，而環保局也多次開罰地主要求整理環境，最後地主也願意提供土地來讓公部門美化，而這裡有三十多位的地主，也都取得土地同意書，現在變成一座休憩花園，一改過去臭味衝天，蚊蟲孳生的髒亂點，打造成一處親子合樂的快樂園地。

淡水

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