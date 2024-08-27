金山萬壽社區專屬食材 中角灣「凸丕仔」體驗回味

金山區的萬壽社區有一項只有在地人才知道的特殊食材，當地人叫”丕仔”，也就是笠螺，採集時使用薄鐵片將笠螺從岩石刮下來，這個過程叫做”凸丕仔”。而為了讓在地的年輕人與學童了解這項在地特色，萬壽社區就將採集笠螺設計成為活動，首兩場次開放給在地長輩與公所及中角國小老師，讓在地鄉親先來體驗回味過往記憶。

金山區長劉昌松說，其實現在採集笠螺較少，因此”凸丕仔”也成為了在地民眾的童年回憶，近幾年社區也意識到這項社區特色應該好好保存與傳承，因此也設計成活動，讓體驗的民眾明白笠螺採集的過程，進而也讓小朋友知道平常吃到了笠螺從何而來。

透過採集、清洗到料理，一步步帶領參與者體驗，萬壽社區期待透過體驗，傳遞社區文化與生態保育及惜食、惜福理念，而金山區長體驗這項傳統採集後也期待能夠將這”凸丕仔”設計成食農教育的一環，讓在地的孩子都能體驗，透過寓教於樂的方式，讓家鄉文化給傳承下去。